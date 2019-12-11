В Калининграде обманутым дольщикам восьми домов выплатят компенсации

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-11T13:14:44+03:00

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В Калининградской области обманутым дольщикам восьми домов будут выплачены компенсации. Решение об этом принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков в среду, 11 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компенсации получат дольщики, которые купили но так и не получили квартиры у ООО «Таэль», ООО «Балтпластстрой», ООО «К-Строй»

«Выплата компенсаций начнет производиться в ближайшее время. Записаться на удобную дату и время для подачи заявлений о выплате возмещений можно на официальном сайте Фонда или по телефону горячей линии: 8-800-7007-214. Для получения возмещения необходимо подготовить оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, а также выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований», - отметили в пресс-службе правительства.

Выплата будет производиться в рублях. Размер выплаты рассчитан индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU