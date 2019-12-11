Для переправы в Балтийске построят два электрических парома

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-11T13:17:35+03:00

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Власти Калининградской области надеются на финансовую поддержку регионального министерства промышленности в развитии паромной переправы в Балтийске. Об этом заместитель председателя регионального правительства Гарри Гольдман рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- По паромной переправе ведется огромная работа. Мы очень сильно надеемся, что получим федеральную поддержку на строительство двух электрических паромов, - сказал Гарри Гольдман отметив, что на эти цели выделяются деньги от министерства промышленности Российской Федерации.

Гольдман: Мы гордимся каждым нашим проектом, который был реализован в рамках национального 00:00 00:00

- Мы хотим, чтобы эти абсолютно новые электрические паромы строились у нас в Калининграде. Мы на это рассчитываем. Есть поручения в этой области от губернатора. Эту работу мы доведем до конца и в ближайшее время начнем реализовывать этот проект, – заключил Гольдман.

ИСТОЧНИК KP.RU