2019-12-11T13:17:35+03:00
Общество

Для переправы в Балтийске построят два электрических парома

Региональные власти надеются на поддержку Минпрома РФ
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Власти Калининградской области надеются на финансовую поддержку регионального министерства промышленности в развитии паромной переправы в Балтийске. Об этом заместитель председателя регионального правительства Гарри Гольдман рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- По паромной переправе ведется огромная работа. Мы очень сильно надеемся, что получим федеральную поддержку на строительство двух электрических паромов, - сказал Гарри Гольдман отметив, что на эти цели выделяются деньги от министерства промышленности Российской Федерации.

Гольдман: Мы гордимся каждым нашим проектом, который был реализован в рамках национального

00:00
00:00

- Мы хотим, чтобы эти абсолютно новые электрические паромы строились у нас в Калининграде. Мы на это рассчитываем. Есть поручения в этой области от губернатора. Эту работу мы доведем до конца и в ближайшее время начнем реализовывать этот проект, – заключил Гольдман.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24