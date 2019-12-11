Калининградец убил знакомого 45 ударами ножа

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-11T13:37:30+03:00

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Черняховский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя райцентра. Мужчина обвиняется в убийстве) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Апрельским вечером этого года черняховец пришел в квартиру к 45-летнему мужчине на улице Дачной. Повод для визита был нерадостным: гость был твердо убежден, что заразился тяжким заболеванием по вине хозяина, который ранее сожительствовал с его близкой знакомой. С порога горожанин сразу же приступил к делу, принявшись бить противника ножом куда попало.

Надо заметить, в квартире находился еще один мужчина - друг хозяина. И он попытался вмешаться в схватку, но тоже получил несколько колото-резаных ран. И тогда побежал за помощью. Тем временем кровавая расправа продолжалась. Позже судебно-медицинские эксперты подсчитают, что потерпевший получил не менее 45 ударов ножом. Шансов выжить у него не было, он скончался на месте.

Убийца покинул место преступления, но был задержан уже в подъезде дома прибывшими по вызову свидетеля побоища сотрудниками Росгвардии.

- В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершенных преступлениях признал частично, пояснив, что не желал смерти погибшему, а лишь защищался от его нападения, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Наталья Гацко. - Однако, указанная версия опровергнута следственным путем, в том числе, проведенными судебными экспертизами. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU