В Калининграде свыше 2 тысяч потребителей отключены от электричества из-за долгов

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-11T14:03:25+03:00

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На начало декабря в Калининградской области почти 8 тысяч потребителей были отключены от электричества. Из них 1/3 часть оплатили долги, однако остальные пока остаются отключенными, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Наибольшее количество неплательщиков, в отношении которых введен режим ограничения энергопотребления, проживают в Калининграде – 2 045 человек. Далее идут Советский и Черняховский городские округа – 600 и 556 человек соответственно. Меньше всего должников проживает в Правдинском округе — всего 88 человек.

«Для возобновления режима энергопотребления, потребителю необходимо как можно скорее полностью погасить долг, а также оплатить услугу по ограничению и возобновлению подачи электроэнергии, стоимость которой составляет 1 000 рублей», - отметили в пресс-службе энергосбытовой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU