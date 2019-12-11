В Калининградской области ночью обработали от гололеда свыше 6 тыс километров дорог

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-11T14:11:44+03:00

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В ночь на 11 декабря в Калининградской области от гололеда было обработано свыше 6 тысячи километров дорог. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«Вчера, 10 декабря синоптики дали прогноз, что ночью будут заморозки. Как только закончился дождь, дорожная техника вышла на областные дороги на предварительную обработку противогололедными материалами. Ночью температура была от 0 до -4 градусов. Всего за сутки на областные дороги высыпали 478 т соли и песко-соляной смеси – 564,1 т. Всего за минувшие сутки на дорогах работали 86 комбинированных дорожных машин и 17 погрузчиков», - написала Дятлова.

По словам министра, по некоторым дорогам прошлись дважды, кроме этого, на автодороге Зеленоградск-Морское дорожники оперативно убрали упавшее дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU