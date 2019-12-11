2019-12-11T14:11:44+03:00
Общество

В Калининградской области ночью обработали от гололеда свыше 6 тыс километров дорог

Всего за сутки на областные дороги высыпали 478 тонн соли
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на 11 декабря в Калининградской области от гололеда было обработано свыше 6 тысячи километров дорог. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«Вчера, 10 декабря синоптики дали прогноз, что ночью будут заморозки. Как только закончился дождь, дорожная техника вышла на областные дороги на предварительную обработку противогололедными материалами. Ночью температура была от 0 до -4 градусов. Всего за сутки на областные дороги высыпали 478 т соли и песко-соляной смеси – 564,1 т. Всего за минувшие сутки на дорогах работали 86 комбинированных дорожных машин и 17 погрузчиков», - написала Дятлова.

По словам министра, по некоторым дорогам прошлись дважды, кроме этого, на автодороге Зеленоградск-Морское дорожники оперативно убрали упавшее дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Немцам предлагают купить дом-памятник в центре Черняховска
Калининградец шесть лет незаконно получал субсидии на оплату «коммуналки» и пособия на детей
Министр: В Калининграде растет интерес к обучению профессии экскурсовода
В Калининграде планируют создать центр бокса на базе одного из стадионов
Акробаты из Калининграда завоевали восемь медалей на соревнованиях в Германии
В Калининграде началась установка контейнеров для раздельного сбора мусора
ГИБДД: С начала года выезд на «встречку» стал причиной 53 ДТП в которых погибло 10 человек
На границе в Морском задержали «Mercedes» с контрабандными сигаретами
В Багратионовске откроется выставка советских елочных игрушек
В Славске водителя оштрафовали на 20 тысяч за мелкую взятку инспектору ГИБДД
В Калининграде свыше 2 тысяч потребителей отключены от электричества из-за долгов
Калининградец убил знакомого 45 ударами ножа
Для переправы в Балтийске построят два электрических парома
В Калининграде обманутым дольщикам восьми домов выплатят компенсации
Гарри Гольдман – о звуковой рекламе на улице Баранова: Это неправильно
На Московском проспекте до 18 часов отключены два светофора
В Правдинске задержали водителя, скрывшегося после наезда на пешехода
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды
В Польше около границы задержали пьяного калининградца на велосипеде
Беременные калининградки пожаловались на строителей, работающих на крыше без страховки
В Калининградской области повысят размер минимальной зарплаты
"Для поднятия настроения личного состава": двое полицейских из Светлогорска заставили коллег вырезать снежинки к Новому году
В Калининграде задержали группу офисных взломщиков
Ров у башни «Врангель» приспособят под кинопоказы и концерты
На ул. Невского в Калининграде в ДТП пострадала 11-летняя девочка
Житель Зеленоградска сдал на металлолом украденные канализационные люки
Компенсацию процентов по ипотеке в Калининградской области получают 243 семьи
На Литовском валу в Калининграде сбили велосипедиста, на ул. Горького – пешехода на «зебре»