В Славске водителя оштрафовали на 20 тысяч за мелкую взятку инспектору ГИБДД
В Славске осудили местного жителя за покушение на мелкое взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В апреле этого года мужчину остановил сотрудник ГИБДД. В автомобиле автоинспектор обнаружил неисправности, при которых эксплуатация запрещена и стал составлять протокол. Водитель решил «договориться» и передал полицейскому 1000 рублей, при этом, за выявленное нарушение ему грозил штраф в 500 рублей.
Инспектор отказался от мелкой взятки и сообщил об инциденте в дежурную часть районной полиции.
Суд оштрафовал водителя на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU