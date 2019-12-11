В Славске водителя оштрафовали на 20 тысяч за мелкую взятку инспектору ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-11T14:23:52+03:00

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В Славске осудили местного жителя за покушение на мелкое взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле этого года мужчину остановил сотрудник ГИБДД. В автомобиле автоинспектор обнаружил неисправности, при которых эксплуатация запрещена и стал составлять протокол. Водитель решил «договориться» и передал полицейскому 1000 рублей, при этом, за выявленное нарушение ему грозил штраф в 500 рублей.

Инспектор отказался от мелкой взятки и сообщил об инциденте в дежурную часть районной полиции.

Суд оштрафовал водителя на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU