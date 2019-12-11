2019-12-11T14:26:34+03:00
Досуг

В Багратионовске откроется выставка советских елочных игрушек

Экспозицию представят в городском музее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Багратионовском музее истории края готовятся к открытию выставки советских новогодних игрушек. В экспозиции представят игрушки из частного собрания коллекционера из Калининграда Лилии Гневко-Левко.

Как рассказал «Комсомолке» директор музея Александр Панченко, такой масштабной выставки в Багратионовске не было.

Посетители увидят более 400 предметов 1950-70-х годов: игрушки из картона, стекла, мишуру и флажки. В экспозиции фигурки Дедов Морозов из ваты, прессованных опилок и пенопласта, новогодние почтовые открытки.

- Самые старые экспонаты – это держатели для свечей 30-х годов. Их я нашла… на помойке, - призналась «Комсомолке» Лилия.

На выставке также покажут новогодние почтовые открытки.

Выставка «Елкины игрушки» торжественно откроется 14 декабря в 13:00 и проработает до 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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