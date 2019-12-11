На границе в Морском задержали «Mercedes» с контрабандными сигаретами

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-11T14:59:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На границе в Морском на Куршской косе задержали легковой автомобиль «Mercedes». 25-летняя калининградка, которая находилась за рулем, заявила, что отправляется в Литву исключительно с туристическими целями. Однако, как оказалось, это было не совсем так.

Как сообщает Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, в ходе досмотра машины были обнаружены тайники.

В заднем бампере, под пассажирским сиденьем, в порогах автомобиля и в пространстве между задними сиденьями и багажным отделением было спрятано более 2,5 тыс пачек сигарет.

Девушка сказала, что не знала ничего о спрятанных сигаретах.

Товар и авто изъяты. Калининградка заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU