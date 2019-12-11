2019-12-11T14:59:42+03:00
Общество

ГИБДД: С начала года выезд на «встречку» стал причиной 53 ДТП в которых погибло 10 человек

90 человек получили травмы различной степени тяжести
Виктор Сергеев
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Выезд на полосу для встречного движения стал причиной 53 ДТП в Калининградской области с начала года. В этих авариях погибли 10 человек, еще 90 – получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В УГИБДД отмечают, что автоинспекторы практически ежедневно выявляют подобные нарушения. Всего с начала года в регионе зафиксировано 1650 фактов движения по встречному направлению.

В ведомстве напоминают, что за повторное нарушение предусмотрено лишение прав на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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