В Калининграде началась установка контейнеров для раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-11T16:15:38+03:00

Правда, пользоваться ими можно будет только с 25 декабря

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В Калининграде в среду 11 декабря началась установка контейнеров для раздельного сбора мусора. Первую площадку московский подрядчик «Вторсырьепереработка», выигравший конкурс, как сообщили в пресс-службе мэрии, оборудовал на улице Космической.

- Метал, пластик и бумагу, мы очень надеемся, жители окрестных домов станут теперь выкидывать отдельно, - сообщает мэрия. - Всего в этом году в Калининграде будет обустроено 60 таких площадок. По контракту подрядчик должен завершить установку до 25 декабря, до этого момента на контейнерах будут висеть таблички «не использовать».

Использовать контейнеры пока нельзя, так как внутри них еще нет накопительных баков, а их поставка ожидается примерно через неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU