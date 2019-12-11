Акробаты из Калининграда завоевали восемь медалей на соревнованиях в Германии

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-11T16:34:31+03:00

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Международные соревнования по спортивной акробатике собрали в Дрездене почти 400 спортсменов. Отличились на турнире и представители Калининграда.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ребята из школы олимпийского резерва №1 завоевали шесть золотых и две серебряные награды. Отмечены они были в отдельных упражнениях и в общем зачете.

Лучшими из восьми стали наши смешанные пары среди сверстников не старше 16 и 18 лет.

По данным минспорта, Никита Кулинич и Мария Ильина завоевали серебро за балансовое упражнение, золото за вольтижное упражнение и за финал. Их отметили дополнительно за самую высокую общую оценку среди всех участников. Евгений Мартишонок и Владислав Кузьмин получили три золота за балансовое и вольтижное упражнения, а также за финал. Победила и мужская пара Сергей Багдарсарян – Илья Котов, а женская пара Екатерина Куртикова – Екатерина Лузганова стала вторыми из пятнадцати.

ИСТОЧНИК KP.RU