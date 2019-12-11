В Калининграде планируют создать центр бокса на базе одного из стадионов

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-11T16:36:23+03:00

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В Калининграде планируют создать центр бокса. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Антона Алиханова с генсекретарем Федерации бокса России Умаром Кремлёвым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Боксерский центр планируют создать на базе стадиона «Локомотив». Алиханов инициативу поддержал.

«Это станет третьим этапом реконструкции городского стадиона «Локомотив». В начале следующего года должны завершиться работы по устройству легкоатлетических беговых дорожек и поставка спортивного оборудования, после этого сразу нужно начинать процедуру прохождения экспертизы проектной документации», - сказал глава региона.

По данным регионального министерства спорта, боксом в Калининградской области занимаются более трёх тысяч человек, физкультурно-спортивных организациях функционируют девять отделений по боксу. Всего в этом году в регионе прошло 16 спортивных мероприятий по боксу.

ИСТОЧНИК KP.RU