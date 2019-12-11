Министр: В Калининграде растет интерес к обучению профессии экскурсовода

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-11T16:40:32+03:00

В этом году на бюджетной основе обучались 40 человек, что в два раза больше, чем в прошлом

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В Калининградской области с каждым годом растет интерес к обучению профессии экскурсовода. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

В этом году на бюджетной основе обучались 40 человек, что в два раза больше, чем в прошлом. Профессиональную переподготовку прошли слушатели со знанием английского, французского, итальянского, польского, китайского и арабского языков. Они освоили 320-часовой очный курс теории и практики по специальности.

«В этом году беспрецедентное количество заявок на курс и высокий уровень подготовки. Экскурсоводы сегодня как никогда нужны региону. Сфера туризма динамично развивается, растет въездной турпоток, в том числе, иностранных гостей, благодаря электронным визам», – сказал глава министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU