Калининградец шесть лет незаконно получал субсидии на оплату «коммуналки» и пособия на детей
Суд обязал жителя Калининграда вернуть незаконно полученные субсидии, которые он получал в течение шести лет. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В 2013 году мужчина обратился в Центр занятости населения с заявлениями о назначении ему и членам его семьи мер социальной поддержки. Он предоставил необходимый пакет документ и стал получать субсидии на оплату квартиры, коммунальных услуг и пособия на детей.
Спустя шесть лет в Центре занятости появились вопросы к справкам, которые приносил калининградец все эти годы. Например, его супруга на момент подачи заявлений работала в банке и зарабатывала явно больше, чем был указан в справке. К тому же, по документам, которые были предоставлены, она работала у индивидуального предпринимателя, который прекратил свою деятельность восемью годами ранее.
Всего мужчина получил в виде социальной поддержки 290 тысяч рублей, который суд постановил вернуть государству.
ИСТОЧНИК KP.RU