Калининградец шесть лет незаконно получал субсидии на оплату «коммуналки» и пособия на детей

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-11T17:54:07+03:00

Всего мужчина получил в виде социальной поддержки 290 тысяч рублей, который суд постановил вернуть государству.

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Суд обязал жителя Калининграда вернуть незаконно полученные субсидии, которые он получал в течение шести лет. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В 2013 году мужчина обратился в Центр занятости населения с заявлениями о назначении ему и членам его семьи мер социальной поддержки. Он предоставил необходимый пакет документ и стал получать субсидии на оплату квартиры, коммунальных услуг и пособия на детей.

Спустя шесть лет в Центре занятости появились вопросы к справкам, которые приносил калининградец все эти годы. Например, его супруга на момент подачи заявлений работала в банке и зарабатывала явно больше, чем был указан в справке. К тому же, по документам, которые были предоставлены, она работала у индивидуального предпринимателя, который прекратил свою деятельность восемью годами ранее.

Всего мужчина получил в виде социальной поддержки 290 тысяч рублей, который суд постановил вернуть государству.

ИСТОЧНИК KP.RU