2019-12-11T17:55:50+03:00
Общество

Немцам предлагают купить дом-памятник в центре Черняховска

Еще в начале 2010-х годов здание было расселено и завалено мусором
Иван МАРКОВ
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Дом №17 на улице Комсомольской в ЧерняховскеДом №17 на улице Комсомольской в ЧерняховскеФото: скриншот с сайта ebay.de
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В Черняховске выставили на продажу дом №17 на улице Комсомольской (перекресток с улицей Тельмана). Интересно, что владелец здания, являющегося выявленным объектом культурного наследия («Дом жилой, 1905 г.»), предлагает купить его немцам, так как объявление о продаже опубликовано в немецком филиале сайта eBay.

- Здание нуждается в большом ремонте, - описывает предложение продавец. - Историческое здание расположено в Калининградской области в центре города Инстербург. Площадь застройки - 1583.30 квадратных метров.

Цена, предлагаемая продавцом – 30 тысяч евро.

Напомним, что еще в 2013 году калининградские блогеры делали подробный репортаж о доме-памятнике. Уже тогда здание находилось в плачевном состоянии, а его помещения были завалены мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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