Немцам предлагают купить дом-памятник в центре Черняховска
В Черняховске выставили на продажу дом №17 на улице Комсомольской (перекресток с улицей Тельмана). Интересно, что владелец здания, являющегося выявленным объектом культурного наследия («Дом жилой, 1905 г.»), предлагает купить его немцам, так как объявление о продаже опубликовано в немецком филиале сайта eBay.
- Здание нуждается в большом ремонте, - описывает предложение продавец. - Историческое здание расположено в Калининградской области в центре города Инстербург. Площадь застройки - 1583.30 квадратных метров.
Цена, предлагаемая продавцом – 30 тысяч евро.
Напомним, что еще в 2013 году калининградские блогеры делали подробный репортаж о доме-памятнике. Уже тогда здание находилось в плачевном состоянии, а его помещения были завалены мусором.
ИСТОЧНИК KP.RU