ГИБДД предупредила калининградских дорожников о предстоящем гололеде
В ночь на четверг, 12 декабря, в Калининградской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 2 градусов, что может привести к образованию гололеда на поверхности дорожного полотна. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления ГИБДД.
«Госавтоинспекция принимает меры по предупреждению дорожно-эксплуатационных организаций о необходимости противогололёдной обработки проезжей части, в том числе и превентивной. У собственников дорог, в соответствии с нормативами есть от 4 до 12 часов на проведение работ от момента выявления гололедицы. В связи с этим, водители транспортных средств должны руководствоваться п.10.1 Правил дорожного движения, и выбирать скоростной режим и манеру управления в зависимости от метеорологических условий», - отметили в управлении ГИБДД.
Что касается дворовых проездов, там проводить обработка прогололёдными материалами должна управляющая компании, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU