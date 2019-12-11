2019-12-11T18:12:29+03:00
Общество

ГИБДД предупредила калининградских дорожников о предстоящем гололеде

У собственников дорог есть от 4 до 12 часов на проведение работ
Виктор Сергеев
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В ночь на четверг, 12 декабря, в Калининградской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 2 градусов, что может привести к образованию гололеда на поверхности дорожного полотна. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления ГИБДД.

«Госавтоинспекция принимает меры по предупреждению дорожно-эксплуатационных организаций о необходимости противогололёдной обработки проезжей части, в том числе и превентивной. У собственников дорог, в соответствии с нормативами есть от 4 до 12 часов на проведение работ от момента выявления гололедицы. В связи с этим, водители транспортных средств должны руководствоваться п.10.1 Правил дорожного движения, и выбирать скоростной режим и манеру управления в зависимости от метеорологических условий», - отметили в управлении ГИБДД.

Что касается дворовых проездов, там проводить обработка прогололёдными материалами должна управляющая компании, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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