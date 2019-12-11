2019-12-11T18:44:31+03:00
Общество

Полицейские задержали калининградца, который незаконно подстрелил лося

На мужчину завели уголовное дело «Незаконная охота»
Виктор Сергеев
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Полицейские задержали жителя Калининграда, который незаконно охотился в Правдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Останки животного обнаружили в лесу в районе поселка Ягодное. Прибывшие на место криминалисты изъяли лосиную шкуру и голову, а также отстрелянные гильзы.

«Полицейские выяснили, кто из людей охотился в лесу, после чего установили личность подозреваемого. Им казался 42-летний калининградец, у которого отсутствовало разрешение на проведение охоты на лося», - рассказали в пресс-службе УМВД

На мужчину завели уголовное дело «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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