Полицейские задержали калининградца, который незаконно подстрелил лося
Полицейские задержали жителя Калининграда, который незаконно охотился в Правдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Останки животного обнаружили в лесу в районе поселка Ягодное. Прибывшие на место криминалисты изъяли лосиную шкуру и голову, а также отстрелянные гильзы.
«Полицейские выяснили, кто из людей охотился в лесу, после чего установили личность подозреваемого. Им казался 42-летний калининградец, у которого отсутствовало разрешение на проведение охоты на лося», - рассказали в пресс-службе УМВД
На мужчину завели уголовное дело «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU