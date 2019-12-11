Калининградец получил 9 лет за изготовление и сбыт дезоморфина
В Калининграде осудили местного жителя за изготовление тяжелых наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
В феврале этого года мужчина изготовил 0,7 гр. дезоморфина, что является существенным размером, ив тот же день продал наркотики за 2 тысячи рублей и был задержан в ходе проводимого оперативно-розыскного мероприятия.
На суде калининградец частично признал вину, однако утверждал, что объем проданного наркотика был гораздо меньше. Ранее он был судим за угон, что стало отягчающим обстоятельством. В результате наркосбытчик получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU