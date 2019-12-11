Калининградец получил 9 лет за изготовление и сбыт дезоморфина

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-11T19:28:34+03:00

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

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В Калининграде осудили местного жителя за изготовление тяжелых наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В феврале этого года мужчина изготовил 0,7 гр. дезоморфина, что является существенным размером, ив тот же день продал наркотики за 2 тысячи рублей и был задержан в ходе проводимого оперативно-розыскного мероприятия.

На суде калининградец частично признал вину, однако утверждал, что объем проданного наркотика был гораздо меньше. Ранее он был судим за угон, что стало отягчающим обстоятельством. В результате наркосбытчик получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU