В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Hyundai»
Пожар случился в садовом товариществе «Радуга»
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В Калининграде в ночь на четверг 12 декабря садовом товариществе «Радуга» случился пожар. В 01:16 поступило сообщение о горящей машине.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горел легковой автомобиль «Hyundai», находящийся под металлическим навесом. Обошлось без пострадавших.
В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.
ИСТОЧНИК KP.RU