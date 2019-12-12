2019-12-12T10:05:07+03:00
Происшествия

В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Hyundai»

Пожар случился в садовом товариществе «Радуга»
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в ночь на четверг 12 декабря садовом товариществе «Радуга» случился пожар. В 01:16 поступило сообщение о горящей машине.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горел легковой автомобиль «Hyundai», находящийся под металлическим навесом. Обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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