В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Hyundai»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-12T10:05:07+03:00

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В Калининграде в ночь на четверг 12 декабря садовом товариществе «Радуга» случился пожар. В 01:16 поступило сообщение о горящей машине.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горел легковой автомобиль «Hyundai», находящийся под металлическим навесом. Обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.

ИСТОЧНИК KP.RU