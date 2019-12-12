Под Черняховском пенсионерка на «Фольксваген» спровоцировала тройное ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-12T10:28:01+03:00

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Три человека пострадали в ДТП в Черняховском районе в среду, 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в районе поселка Привольное. Ехавшая в сторону Черняховска 64-летняя водитель «Фольксвагена» врезалась в УАЗ, который от столкновения въехал в стоящий впереди автомобиль аналогичной марки.

Затем «Фольксваген» отбросило на «Ауди», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП травмы получили водитель «Фольксваген» и оба водителя автомобилей марки УАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU