Под Черняховском пенсионерка на «Фольксваген» спровоцировала тройное ДТП с пострадавшими
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Три человека пострадали в ДТП в Черняховском районе в среду, 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в районе поселка Привольное. Ехавшая в сторону Черняховска 64-летняя водитель «Фольксвагена» врезалась в УАЗ, который от столкновения въехал в стоящий впереди автомобиль аналогичной марки.
Затем «Фольксваген» отбросило на «Ауди», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП травмы получили водитель «Фольксваген» и оба водителя автомобилей марки УАЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU