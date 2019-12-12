В Калининграде в течение дня не будет воды в домах на четырех улицах

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-12T10:43:56+03:00

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В четверг, 12 декабря, в Калининграде в течение дня не будет холодной воды в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов воды не будет на ул. Батальная 69 «а», там проходят работы по замене прибора учёта;

До 17 часов вода отключена в домах на пр-т Победы 130-140, 142, до 18 часов - на Советский пр-т 187, 191, 199, 201, 222, 226, 230, 234, ул. Ломоносова 88, СТ «Весёлое».

ИСТОЧНИК KP.RU