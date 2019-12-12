Кинолаборатория фестиваля «Край Света. Запад» объявила дополнительный набор учеников
Кинолаборатория международного кинофестиваля «Край Света. Запад», который ежегодно проходит в Калининграде, объявляет дополнительный набор учеников.
Как сообщают в пресс-службе фестиваля, принять участие в обучении могут подростки от 13 до 16 лет. Ребята научатся снимать кино, писать сценарии, работать с актерами и обращаться с видео- и кинокамерами.
Занятия в кинолаборатории бесплатные, их проводят сценарист и режиссер Лена Ванина, режиссер Кирилл Кулагин.
Расписание занятий:
- 15, 16, 17 и 18 декабря - с 16:00 до 19:00;
- 19 декабря - с 15:00 до 17:00.
Занятия кинолаборатории КМКФ «Край света. Запад» пройдут в кинотеатре «Заря», проспект Мира, 41/43.
Чтобы попасть в кинолабораторию, напишите коротко о себе на почту info@kaliningradfilmfestival.ru до 14 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU