Кинолаборатория фестиваля «Край Света. Запад» объявила дополнительный набор учеников

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-12T10:55:15+03:00

Организаторы ждут ребят от 13 до 16 лет

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Кинолаборатория международного кинофестиваля «Край Света. Запад», который ежегодно проходит в Калининграде, объявляет дополнительный набор учеников.

Как сообщают в пресс-службе фестиваля, принять участие в обучении могут подростки от 13 до 16 лет. Ребята научатся снимать кино, писать сценарии, работать с актерами и обращаться с видео- и кинокамерами.

Занятия в кинолаборатории бесплатные, их проводят сценарист и режиссер Лена Ванина, режиссер Кирилл Кулагин.

Расписание занятий:

- 15, 16, 17 и 18 декабря - с 16:00 до 19:00;

- 19 декабря - с 15:00 до 17:00.

Занятия кинолаборатории КМКФ «Край света. Запад» пройдут в кинотеатре «Заря», проспект Мира, 41/43.

Чтобы попасть в кинолабораторию, напишите коротко о себе на почту info@kaliningradfilmfestival.ru до 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU