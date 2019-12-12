2019-12-12T10:55:15+03:00
Звезды

Кинолаборатория фестиваля «Край Света. Запад» объявила дополнительный набор учеников

Организаторы ждут ребят от 13 до 16 лет
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Кинолаборатория международного кинофестиваля «Край Света. Запад», который ежегодно проходит в Калининграде, объявляет дополнительный набор учеников.

Как сообщают в пресс-службе фестиваля, принять участие в обучении могут подростки от 13 до 16 лет. Ребята научатся снимать кино, писать сценарии, работать с актерами и обращаться с видео- и кинокамерами.

Занятия в кинолаборатории бесплатные, их проводят сценарист и режиссер Лена Ванина, режиссер Кирилл Кулагин.

Расписание занятий:

- 15, 16, 17 и 18 декабря - с 16:00 до 19:00;

- 19 декабря - с 15:00 до 17:00.

Занятия кинолаборатории КМКФ «Край света. Запад» пройдут в кинотеатре «Заря», проспект Мира, 41/43.

Чтобы попасть в кинолабораторию, напишите коротко о себе на почту info@kaliningradfilmfestival.ru до 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Калининграда просят жителей СНТ участвовать в переписи населения
На улице Горького в Калининграде «Мерседес» сбил 9-летнего мальчика
Власти сообщили о превентивной обработке дорог в области противогололедными материалами
Польские пограничники предупреждают о проблемах с пересечением границы в Голдапе
В Калининграде долги за отопление превысили миллиард рублей
В Калининграде на аукцион выставят мусульманскую одежду, расшитую янтарем
Чиновники мэрии Калининграда попались на сокрытии доходов и имущества
На ул. Невского в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка автобуса
На ул. Шатурской в Васильково несколько дней не работает светофор на оживленном перекрестке
В Калининграде в течение дня не будет воды в домах на четырех улицах
Под Черняховском пенсионерка на «Фольксваген» спровоцировала тройное ДТП с пострадавшими
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Hyundai»
Калининградец получил 9 лет за изготовление и сбыт дезоморфина
Полицейские задержали калининградца, который незаконно подстрелил лося
ГИБДД предупредила калининградских дорожников о предстоящем гололеде
Немцам предлагают купить дом-памятник в центре Черняховска
Калининградец шесть лет незаконно получал субсидии на оплату «коммуналки» и пособия на детей
Министр: В Калининграде растет интерес к обучению профессии экскурсовода
В Калининграде планируют создать центр бокса на базе одного из стадионов
Акробаты из Калининграда завоевали восемь медалей на соревнованиях в Германии
В Калининграде началась установка контейнеров для раздельного сбора мусора
ГИБДД: С начала года выезд на «встречку» стал причиной 53 ДТП в которых погибло 10 человек
На границе в Морском задержали «Mercedes» с контрабандными сигаретами
В Багратионовске откроется выставка советских елочных игрушек