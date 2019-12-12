На ул. Шатурской в Васильково несколько дней не работает светофор на оживленном перекрестке

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-12T11:02:14+03:00

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В поселке Васильково уже несколько дней не работает светофор на оживленном перекрестке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Светофор на перекрестке с улицей Калининградской (около ТЦ «Кристалл») сбила фура еще вечером 27 ноября. На следующий день светофорный объект восстановили, однако он проработал недолго. Обращения в гурьевскую администрацию ни к чему не привели, отмечают местные жители.

Жители поселка отмечают, что сейчас, чтобы совершить поворот на этом участке, необходимо пересекать сразу две полосы движения, что создает опасность возникновения ДТП. Из-за отсутствия светофора на этом перекрестке уже произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU