На ул. Шатурской в Васильково несколько дней не работает светофор на оживленном перекрестке
В поселке Васильково уже несколько дней не работает светофор на оживленном перекрестке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Светофор на перекрестке с улицей Калининградской (около ТЦ «Кристалл») сбила фура еще вечером 27 ноября. На следующий день светофорный объект восстановили, однако он проработал недолго. Обращения в гурьевскую администрацию ни к чему не привели, отмечают местные жители.
Жители поселка отмечают, что сейчас, чтобы совершить поворот на этом участке, необходимо пересекать сразу две полосы движения, что создает опасность возникновения ДТП. Из-за отсутствия светофора на этом перекрестке уже произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU