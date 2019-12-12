На ул. Невского в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка автобуса
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду днем в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на улице А. Невского. Водитель рейсового пассажирского автобуса прибегнул к резкому торможению, чтобы избежать столкновения с легковушкой.
Одна из пассажирок – 61-летняя женщина ударилась о поручень и получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU