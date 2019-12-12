Чиновники мэрии Калининграда попались на сокрытии доходов и имущества
Четверо муниципальных служащих мэрии Калининграда попались на сокрытии доходов и имущества. Нарушение антикоррупционного законодательства выявила городская прокуратура.
Городские чиновники предоставили недостоверные сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также постеснялись предоставить данные о своих банковских счетах и имеющихся на них деньгах.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, все выявленные случаи были рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Калининграда. В результате все четверо были привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU