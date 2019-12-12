В Калининграде на аукцион выставят мусульманскую одежду, расшитую янтарем

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-12T12:05:35+03:00

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В понедельник 16 декабря в Калининграде на аукцион выставят мусульманские женские платья абайи, расшитые янтарем. Об этом сообщает пресс-служба янтарного комбината.

«Покупателям будут предложены три абайи, украшенные вышитыми вручную узорами из янтарных бусин разных цветов, форм и размеров», - говорится в сообщении.

Узоры, имитирующие этнические орнаменты, цветы, украшения, различные виды плетения, выполнены с использованием янтарных бусин, цветовая палитра которых простирается от золотисто-медового до угольно-черного.

.Фото: предоставлено янтарным комбинатом

«Страны Ближнего Востока мы считаем одним из перспективных рынков», - отметили на комбинате.

Стартовая стоимость самой дорогой абайи составляет 90 тысяч рублей. Другие стартуют с 70 тысяч.

Абайя – это мусульманское женское платье, традиционное для стран Ближнего Востока, популярное также в России, на постсоветском пространстве и во многих других государствах со значительной долей населения, исповедующей ислам. Такие платья часто украшают вышивкой, бисером или стразами. Мусульманки носят их со специальными головными уборами – никабами или хиджабами.

Янтарные платья будут выставлены в зале отеля Radisson, где их смогут приобрести участники очного аукциона.

Торги начнутся 16 декабря в 12:00.

Янтарный комбинат также продаст на аукционе уникальные камни.

ИСТОЧНИК KP.RU