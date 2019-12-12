2019-12-12T12:08:38+03:00
Общество

В Калининграде долги за отопление превысили миллиард рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала года задолженность жителей Калининграда за тепло и горячую воду выросла на 4,2% и составляет 1 млрд 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Почти 780 млн задолжали непосредственно жители областного центра, при этом, большинство должников не относятся к категории малоимущих.

«В списке должников есть даже владельцы малого и среднего бизнеса. Самая крупная задолженность физического лица превышает 400 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе мэрии.

По данным «Калининградтеплосети», самыми добросовестными плательщиками по-прежнему остаются пенсионеры. Около одной трети злостных неплательщиков - люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. С такими потребителями Теплосеть ведёт индивидуальную работу по оформлению рассрочки платежа.

«МП «Калининградтеплосеть» напоминает о том, что долг перед ресурсоснабжающей организацией (свыше 30 тысяч рублей) может повлечь за собой ограничение на выезд за пределы страны в случае, если взыскание задолженности происходит уже по судебному решению». – заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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