Польские пограничники предупреждают о проблемах с пересечением границы в Голдапе

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-12T12:19:22+03:00

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В пятницу, 13 декабря, в пункте пропуска Голдап могут возникнуть трудности с пересечением границы. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Проблемы с регистрацией людей и транспорта могут возникнуть с 10 до 13 часов из-за проведения технических работ.

Пограничники просят жителей региона учитывать эту информацию при выборе места пересечения границы.

ИСТОЧНИК KP.RU