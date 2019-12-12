Польские пограничники предупреждают о проблемах с пересечением границы в Голдапе
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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В пятницу, 13 декабря, в пункте пропуска Голдап могут возникнуть трудности с пересечением границы. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Проблемы с регистрацией людей и транспорта могут возникнуть с 10 до 13 часов из-за проведения технических работ.
Пограничники просят жителей региона учитывать эту информацию при выборе места пересечения границы.
ИСТОЧНИК KP.RU