Власти сообщили о превентивной обработке дорог в области противогололедными материалами

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-12T12:31:41+03:00

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В Калининградской области накануне прошла превентивная обработка дорог противогололедными материалами. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«Температура воздуха ночью была от -4 до +1, местами туман. Днем сделали превентивную обработку дорог противогололедными материалами. Работу по посыпке областных трасс продолжали и ночью. Всего за сутки обработано более 4 тысяч км дорог, песко-соляной смеси использовано 286 т, соли – 386 т.», - написала Дятлова.

Министр отметила, что всего на дорогах области работало 73 единицы дорожной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU