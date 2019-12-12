На улице Горького в Калининграде «Мерседес» сбил 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-12T13:22:12+03:00

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В Калининграде в четверг утром водитель «Мерседеса» сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Горького в начале девятого утра. Водитель «Мерседеса» при повороте на улице Сибирякова сбил 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в детскую областную больницу. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU