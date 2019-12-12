Власти Калининграда просят жителей СНТ участвовать в переписи населения

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-12T14:16:42+03:00

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В Калининградских садовых некоммерческих товариществах (СНТ) сейчас около 7 тысяч домов, в которых постоянно проживают люди. Как минимум, это 18 тысяч человек, которых «не хватает», чтобы Калининград получил статус «города- полумиллионника», сообщается на странице мэрии в «Фейсбук».

Власти надеются, что жители СНН примут участие в переписи населения, которая пройдет в следующем году.

«Они также как и все пользуются городской инфраструктурой, посещают школы и поликлиники в городе, но де-юре государство их не может «учитывать» при распределении средств на строительство тех же новых дорог, школ и поликлиник. Так уж устроено в управлении, что даже такой вопрос, как пустить к тому или иному СНТ общественный транспорт решается опираясь на официальную статистику. А официальную статистику как раз и может дать Перепись-2020, - отметили в пресс-службе мэрии. - Если простыми словами, «город-полумиллионник» - значит шанс на увеличение субсидий по федеральным программам развития на дороги, школы и поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU