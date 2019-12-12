2019-12-12T14:55:26+03:00
Звезды

Музей янтаря в честь 40-летия объявил бесплатный вход

Без билета экспозицию можно посмотреть 29 декабря
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский Музей янтаря готовится к празднованию своего 40-летия. В День рождения, 29 декабря, музей объявляет бесплатный вход. Как рассказали в пресс-службе учреждения, посетить свободно можно будет постоянную экспозицию и все временные выставки.

Открытие Музея янтаря состоялось в 1979 году.

- Это был подарок жителям города к Новому году. И 29 декабря 1979 года выстроилась огромная очередь из желающих попасть в музей. Она тянулась от кассы до автобусной остановки. В день каждый из нас водил по 4–5 полутора – двухчасовых экскурсий, к концу рабочего дня теряли голос, – вспоминает директор Музея янтаря Татьяна Суворова.

Сегодня коллекция музея насчитывает около 19 тысяч единиц хранения.

Внимание! Бесплатный вход не распространяется на экскурсионное обслуживание и посещение туристических групп. Льготные экскурсионные сеансы 29 декабря отменят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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