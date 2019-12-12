Музей янтаря в честь 40-летия объявил бесплатный вход
Калининградский Музей янтаря готовится к празднованию своего 40-летия. В День рождения, 29 декабря, музей объявляет бесплатный вход. Как рассказали в пресс-службе учреждения, посетить свободно можно будет постоянную экспозицию и все временные выставки.
Открытие Музея янтаря состоялось в 1979 году.
- Это был подарок жителям города к Новому году. И 29 декабря 1979 года выстроилась огромная очередь из желающих попасть в музей. Она тянулась от кассы до автобусной остановки. В день каждый из нас водил по 4–5 полутора – двухчасовых экскурсий, к концу рабочего дня теряли голос, – вспоминает директор Музея янтаря Татьяна Суворова.
Сегодня коллекция музея насчитывает около 19 тысяч единиц хранения.
Внимание! Бесплатный вход не распространяется на экскурсионное обслуживание и посещение туристических групп. Льготные экскурсионные сеансы 29 декабря отменят.
ИСТОЧНИК KP.RU