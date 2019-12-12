Расписание поезда Калининград – Чернышевское изменится на один день

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-12T15:33:36+03:00

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Расписание поезда Калининград – Чернышевское будет частично изменено во вторник 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

С Южного вокзала рельсобус отправится как обычно в 18:40, проследует по привычному графику с остановками в Луговом и Айвазовском.

Начиная с остановочного пункта 1271 км и до конечной станции в Чернышевском, поезд проследует измененным графиком со временем прибытия (отправления) на 12 минут позже, чем в действующем расписании.

Отмечается, что однодневное изменение расписания связано с работами по вводу в эксплуатацию системы автоблокировки на перегоне Озерки – Луговое.

Комплекс автоблокировки оборудован устройствами мониторинга, которые повышают безопасность движения поездов и увеличивают пропускную способность инфраструктуры дороги.

Точно расписание смотрите на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU