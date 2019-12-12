Расписание поезда Калининград – Чернышевское изменится на один день
Расписание поезда Калининград – Чернышевское будет частично изменено во вторник 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
С Южного вокзала рельсобус отправится как обычно в 18:40, проследует по привычному графику с остановками в Луговом и Айвазовском.
Начиная с остановочного пункта 1271 км и до конечной станции в Чернышевском, поезд проследует измененным графиком со временем прибытия (отправления) на 12 минут позже, чем в действующем расписании.
Отмечается, что однодневное изменение расписания связано с работами по вводу в эксплуатацию системы автоблокировки на перегоне Озерки – Луговое.
Комплекс автоблокировки оборудован устройствами мониторинга, которые повышают безопасность движения поездов и увеличивают пропускную способность инфраструктуры дороги.
Точно расписание смотрите на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU