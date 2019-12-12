Алиханов пообещал жителям поселка Калинково новые тротуары и освещение

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-12T15:51:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Калинково Гвардейского района проведут масштабное благоустройство в рамках госпрограммы развития сельских территорий. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе приема в общественной приемной «Единой России», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что в поселке в районе местного дома культуры будет проведено благоустройство, построены тротуары, установлены скамейки и беседка, создана детская площадка. На эти цели планируется выделить 2,6 млн рублей.

Что касается уличного освещения, Алиханов сообщил, что этот вопрос планируется решить в следующем году по программе конкретных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU