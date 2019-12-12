Прокуратура потребовала отремонтировать квартиры, закрепленные за детьми-сиротами в Правдинске
Чиновники не приняли мер, в результате квартиры стали непригодными для проживания
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Прокуратура выявила нарушение жилищных прав детей-сирот в Правдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Три квартиры в Правдинске были закреплены за детьми-сиротами, однако за их сохранность и ремонт отвечала местная администрация. Однако чиновники не приняли меры, в результате квартиры стали непригодными для проживания.
С этим не согласилась районная прокуратура, которая подала в суд на администрацию муниципалитета с требованием обязать чиновников привести жилые помещения в пригодное для проживание состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU