2019-12-12T16:21:32+03:00
Общество

Прокуратура потребовала отремонтировать квартиры, закрепленные за детьми-сиротами в Правдинске

Чиновники не приняли мер, в результате квартиры стали непригодными для проживания
Виктор Сергеев
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Прокуратура выявила нарушение жилищных прав детей-сирот в Правдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Три квартиры в Правдинске были закреплены за детьми-сиротами, однако за их сохранность и ремонт отвечала местная администрация. Однако чиновники не приняли меры, в результате квартиры стали непригодными для проживания.

С этим не согласилась районная прокуратура, которая подала в суд на администрацию муниципалитета с требованием обязать чиновников привести жилые помещения в пригодное для проживание состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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