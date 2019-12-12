2019-12-12T16:39:31+03:00
Общество

В Калининграде завершаются работы по благоустройству набережной Нижнего озера

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде работы по благоустройству набережной Нижнего озера выполнены на 95%. Подрядчик сейчас завершает основные работы и устраняет выявленные замечания, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На этой неделе подрядчик был занят обустройством сквера и парковки со стороны ул. Сергеева – ул. Черняховского, велись работы по устройству покрытия на детской площадке со стороны ул. Клинической - завоз грунта и его планировка, установка малых архитектурных форм, в том числе в сквере на ул. Сергеева – ул. Черняховского. Ведется внутреннее обустройство двух общественных туалетов (со стороны ул. Клинической у ГТРК «Калининград» и ул. Сергеева), завершена укладка плитки на полу, устанавливается сантехническое оборудование. На лестничных спусках и смотровых площадках ул. Сергеева – ул. Черняховского выполнена шлифовка бетона», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На благоустройство набережной Нижнего пруда предусмотрена пятилетняя гарантия. В мэрии отметили, что если будет выявлен брак уже после окончания работ, подрядчик обязан будет устранять его за счет собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец отсудил 100 тысяч за падение на обледенелом тротуаре в центре города
В Калининграде осудили водителя, сбившего насмерть абитуриента из Мурома
В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии маленького муравьеда
Мэрия Калининграда выделила почти 8 млн рублей на охрану скверов и парков
В Калининграде завершаются работы по благоустройству набережной Нижнего озера
На ул. Калязинской в Калининграде запретят остановку транспорта
Прокуратура потребовала отремонтировать квартиры, закрепленные за детьми-сиротами в Правдинске
Алиханов пообещал жителям поселка Калинково новые тротуары и освещение
Расписание поезда Калининград – Чернышевское изменится на один день
Музей янтаря в честь 40-летия объявил бесплатный вход
Власти Калининграда просят жителей СНТ участвовать в переписи населения
На улице Горького в Калининграде «Мерседес» сбил 9-летнего мальчика
Власти сообщили о превентивной обработке дорог в области противогололедными материалами
Польские пограничники предупреждают о проблемах с пересечением границы в Голдапе
В Калининграде долги за отопление превысили миллиард рублей