В Калининграде завершаются работы по благоустройству набережной Нижнего озера

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-12T16:39:31+03:00

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В Калининграде работы по благоустройству набережной Нижнего озера выполнены на 95%. Подрядчик сейчас завершает основные работы и устраняет выявленные замечания, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На этой неделе подрядчик был занят обустройством сквера и парковки со стороны ул. Сергеева – ул. Черняховского, велись работы по устройству покрытия на детской площадке со стороны ул. Клинической - завоз грунта и его планировка, установка малых архитектурных форм, в том числе в сквере на ул. Сергеева – ул. Черняховского. Ведется внутреннее обустройство двух общественных туалетов (со стороны ул. Клинической у ГТРК «Калининград» и ул. Сергеева), завершена укладка плитки на полу, устанавливается сантехническое оборудование. На лестничных спусках и смотровых площадках ул. Сергеева – ул. Черняховского выполнена шлифовка бетона», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На благоустройство набережной Нижнего пруда предусмотрена пятилетняя гарантия. В мэрии отметили, что если будет выявлен брак уже после окончания работ, подрядчик обязан будет устранять его за счет собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU