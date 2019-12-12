2019-12-12T16:47:31+03:00
Общество

Мэрия Калининграда выделила почти 8 млн рублей на охрану скверов и парков

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Администрация Калининграда объявила аукцион на патрулирование и охрану городских объектов в 2020 году. На эти цели выделено 7,9 млн рублей.

Подрядчику предстоит взять под охрану 13 городских объектов: площадь Победы, сквер у монумента «Мать-Россия», сквер у памятника Шиллеру, сквер у памятника Героям, павшим в годы Первой Мировой войны, озеро Поплавок, зеленая зона на ул. Фестивальная аллея, парковая зона на ул. Гаражная – ул. Юношеская, набережная Верхнего озера, сквер по улице Борзова с памятником МИГ-19, набережная Нижнего пруда, сквер 70-летия Калининградской области, набережная Адмирала Трибуца, озеро Летнее.

«Нанятая муниципалитетом охранная организация будет нести полную материальную ответственность за имущество на городских объектах, и в случае нанесения ущерба обязана будет восстановить его за свой счет», - заявили в пресс-службе мэрии..

Аукцион запланирован на 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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