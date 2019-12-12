В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии маленького муравьеда

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-12T17:55:03+03:00

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Детенышу муравьеда по имени Мурашка в Калининградском зоопарке исполнилось 3 месяца. Малышка, напомним, нуждается в операции. У Мурашки на языке обнаружили нарост, который мешает питаться и мог бы стать причиной гибели животного.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, сегодня муравьед чувствует себя хорошо.

«Несмотря на все перипетии, детеныш растет и крепнет. Сейчас маленький муравьед весит 3700! А ведь еще в начале октября едва дотягивал до 1 кг. В промежутках между едой и сном Мурашка любит покуролесить. С каждым днём игры все больше напоминают поведение ее взрослых сородичей: она встает на задние лапы, передними «борется» с соперником», - говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Перед специалистами по-прежнему вопрос – как удалить нарост на языке, который мешает муравьеду питаться. Сложность в том, что для операции необходим наркоз, для которого Мурашка слишком мала.

Напомним, в Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор детеныш родился 10 сентября. Детеныша пришлось изъять, когда зоологи заметили, что он не прибавляет в весе. Муравьед был переведен на искусственное вскармливание.

ИСТОЧНИК KP.RU