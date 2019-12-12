В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии маленького муравьеда
Детенышу муравьеда по имени Мурашка в Калининградском зоопарке исполнилось 3 месяца. Малышка, напомним, нуждается в операции. У Мурашки на языке обнаружили нарост, который мешает питаться и мог бы стать причиной гибели животного.
Как сообщает пресс-служба зоопарка, сегодня муравьед чувствует себя хорошо.
«Несмотря на все перипетии, детеныш растет и крепнет. Сейчас маленький муравьед весит 3700! А ведь еще в начале октября едва дотягивал до 1 кг. В промежутках между едой и сном Мурашка любит покуролесить. С каждым днём игры все больше напоминают поведение ее взрослых сородичей: она встает на задние лапы, передними «борется» с соперником», - говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
Перед специалистами по-прежнему вопрос – как удалить нарост на языке, который мешает муравьеду питаться. Сложность в том, что для операции необходим наркоз, для которого Мурашка слишком мала.
Напомним, в Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор детеныш родился 10 сентября. Детеныша пришлось изъять, когда зоологи заметили, что он не прибавляет в весе. Муравьед был переведен на искусственное вскармливание.
ИСТОЧНИК KP.RU