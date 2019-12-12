2019-12-12T17:55:03+03:00
Дом. Семья

В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии маленького муравьеда

Мурашке исполнилось 3 месяца
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
Изменить размер текста:

Детенышу муравьеда по имени Мурашка в Калининградском зоопарке исполнилось 3 месяца. Малышка, напомним, нуждается в операции. У Мурашки на языке обнаружили нарост, который мешает питаться и мог бы стать причиной гибели животного.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, сегодня муравьед чувствует себя хорошо.

«Несмотря на все перипетии, детеныш растет и крепнет. Сейчас маленький муравьед весит 3700! А ведь еще в начале октября едва дотягивал до 1 кг. В промежутках между едой и сном Мурашка любит покуролесить. С каждым днём игры все больше напоминают поведение ее взрослых сородичей: она встает на задние лапы, передними «борется» с соперником», - говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Перед специалистами по-прежнему вопрос – как удалить нарост на языке, который мешает муравьеду питаться. Сложность в том, что для операции необходим наркоз, для которого Мурашка слишком мала.

Напомним, в Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов по кличке Кайя и Лектор детеныш родился 10 сентября. Детеныша пришлось изъять, когда зоологи заметили, что он не прибавляет в весе. Муравьед был переведен на искусственное вскармливание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец отсудил 100 тысяч за падение на обледенелом тротуаре в центре города
В Калининграде осудили водителя, сбившего насмерть абитуриента из Мурома
В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии маленького муравьеда
Мэрия Калининграда выделила почти 8 млн рублей на охрану скверов и парков
В Калининграде завершаются работы по благоустройству набережной Нижнего озера
На ул. Калязинской в Калининграде запретят остановку транспорта
Прокуратура потребовала отремонтировать квартиры, закрепленные за детьми-сиротами в Правдинске
Алиханов пообещал жителям поселка Калинково новые тротуары и освещение
Расписание поезда Калининград – Чернышевское изменится на один день
Музей янтаря в честь 40-летия объявил бесплатный вход
Власти Калининграда просят жителей СНТ участвовать в переписи населения
На улице Горького в Калининграде «Мерседес» сбил 9-летнего мальчика
Власти сообщили о превентивной обработке дорог в области противогололедными материалами
Польские пограничники предупреждают о проблемах с пересечением границы в Голдапе
В Калининграде долги за отопление превысили миллиард рублей