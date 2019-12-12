2019-12-12T18:00:20+03:00
Общество

В Калининграде осудили водителя, сбившего насмерть абитуриента из Мурома

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде осудили водителя, сбившего насмерть пешехода на московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Как ранее писала «Комсомолка», 22 июня этого года на Московском проспекте сбили 20-летнего парня, который приехал из Мурома в Калининград поступать в вуз. Молодой человек переходил проезжую часть дороги на зеленый сигнал светофора, от полученных ранений он скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.

Сразу после наезда был организован поиск. Первым нашли владельца машины – калининградскую пенсионерку. Женщина рассказала, что автомобилем по доверенности управляет 32-летний калининградец.

Сотрудники уголовного розыска установили его место жительства и выдвинулись на задержание. Полицейские застали калининградца, кстати, ранее неоднократно судимого, в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сначала пошел в отказ, заявив, что ничего не знает про сбитого пешехода, и в тот день был дома. Однако затем признался, что пьяным катался по городу с двумя приятелями, а после наезда оставил разбитый автомобиль на улице Стрелецкой. Там его и обнаружили сотрудники ГИБДД.

Суд признал его виновным в смертельном ДТП и приговорил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также с него постановлено взыскать 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца погибшего юноши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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