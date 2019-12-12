Калининградец отсудил 100 тысяч за падение на обледенелом тротуаре в центре города

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-12T18:22:40+03:00

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Житель Калининграда отсудил компенсацию морального вреда за падение на обледенелом тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В январе этого года мужчина переходил Ленинский проспект, поскользнулся и повредил ногу. Пострадавшего доставили в больницу, где провели операцию, однако до сих пор он вынужден передвигаться на костылях и принимать лекарства.

Мужчина подал в суд на МБУ «Чистота» - это учреждение отвечает за содержание улично-дорожной сети и обработку противогололедными материалами территории около торгового центра на ул. Театральной. Суд признал, что сотрудники «Чистоты» допустили образование наледи и взыскал в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU