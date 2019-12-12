2019-12-12T19:07:38+03:00
Общество

В областном наркодиспансере открылось отделение анонимного лечения

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В областном наркологическом диспансере открылось стационарное отделение анонимного лечения. Это стало возможным за счет эффективного перераспределения площадей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Также в наркодиспансере открылось амбулаторное отделение платных услуг.

«Как итог – улучшение условий для оказания амбулаторной помощи пациентам наркологического профиля. Расширение площадей способствовало ликвидации очередей. Внедрение электронной очереди позволило повысить комфортность для прохождения профосмотра, увеличить число врачей на приеме. В ближайшее время появится возможность электронной записи к специалистам», - отметили в Минздраве.

Помимо этого, на базе медучреждения открылся центр телерадиологии, специалисты которого в формате телемедицины проводят расшифровку рентген-изображений, а также исследований на КТ и МРТ, переданных из муниципалитетов области. Также наркодиспансер получил газовый анализатор для определения алкоголя в крови за 9,2 млн рублей.

«За год здесь очень хорошо выстроена работа, появились дополнительные услуги, в том числе расшифровка КТ и МРТ, – отметил губернатор Антон Алиханов. – Мы довольны работой, которую провел главный врач, и надеемся, что заданный темп они будут поддерживать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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