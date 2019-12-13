Как кегли: на улице Фрунзе в Калининграде "Гелендваген" раскидал по дороге несколько такси
Авария случилась глубокой ночью
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Эпичная авария произошла ночью на улице Фрунзе в Калининграде. Как сообщают очевидцы, черный "Гелендваген" протаранил сразу несколько автомобилей такси и буквально раскидал их по проезжей части.
Как сообщил "Клопс.Ru" со ссылкой на очевидца, виновник аварии попытался скрыться, но сотрудники ДПС, прибывшие незамедлительно, сразу его нашли и задержали.
По предварительным данным, водитель был пьян. Пострадавших, к счастью, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU