Как кегли: на улице Фрунзе в Калининграде "Гелендваген" раскидал по дороге несколько такси

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-13T10:19:31+03:00

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Эпичная авария произошла ночью на улице Фрунзе в Калининграде. Как сообщают очевидцы, черный "Гелендваген" протаранил сразу несколько автомобилей такси и буквально раскидал их по проезжей части.

Как сообщил "Клопс.Ru" со ссылкой на очевидца, виновник аварии попытался скрыться, но сотрудники ДПС, прибывшие незамедлительно, сразу его нашли и задержали.

По предварительным данным, водитель был пьян. Пострадавших, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU