На ул. Дзержинского в Калининграде автомобиль дипмиссии спровоцировал ДТП
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На улице Дзержинского «Геленваген» после столкновения выехал на тротуар и врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
Авария произошла на улице Дзержинского. Водитель «Ауди» с дипломатическими номерами решил развернуться, не заезжая на трамвайные пути, и врезался в «Гененваген». От удара внедорожник выехал на тротуар и врезался в дерево, по счастливой случайности не сбив пешехода.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU