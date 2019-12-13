На ул. Дзержинского в Калининграде автомобиль дипмиссии спровоцировал ДТП

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-13T10:28:45+03:00

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На улице Дзержинского «Геленваген» после столкновения выехал на тротуар и врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Авария произошла на улице Дзержинского. Водитель «Ауди» с дипломатическими номерами решил развернуться, не заезжая на трамвайные пути, и врезался в «Гененваген». От удара внедорожник выехал на тротуар и врезался в дерево, по счастливой случайности не сбив пешехода.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU