В Калининграде на улице Маточкина задержали обувного вора

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-13T10:30:38+03:00

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Инцидент произошел в микрорайоне Сельма на улице Маточкина. Там посетитель магазина обуви известного бренда попытался пронести спрятанный товар, не заплатив. Сообщение об этом получили военнослужащие специального моторизованного полка, которые как раз находились на маршруте патрулирования.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, прибыв на место, военнослужащие задержали злоумышленника. При себе у мужчины оказались украденные новенькие кроссовки, на сумму более 4 тысяч рублей.

Мужчина был доставлен в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU