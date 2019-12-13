Ушла в школу и не вернулась: в Калининграде пропала 14-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-13T10:32:11+03:00

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Калининградская полиция объявили в розыск 14-летнюю девушку. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 9 декабря Елизавета Химичева около 7 часов утра ушла в школу по улице Березовой и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: на вид 16-17 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы коричневые ниже плеч. Была одета: серебристый плащ, шарф хомут серого цвета, светло-серые штаны, темно-синие полусапожки, рюкзак крано-белого цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU