На Окружной водитель «Пежо» сбил пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-13T10:39:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На Окружной дороге Калининграда под колеса автомобиля попал пешеход-нарушитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 7:45 утра. Водитель «Пежо», ехавший в сторону улицы Горького, сбил 36-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU