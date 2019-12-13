На Окружной водитель «Пежо» сбил пешехода-нарушителя
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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На Окружной дороге Калининграда под колеса автомобиля попал пешеход-нарушитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 7:45 утра. Водитель «Пежо», ехавший в сторону улицы Горького, сбил 36-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU