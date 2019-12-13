Каратист из Калининграда выиграл международный турнир в Японии
Масштабные соревнования прошли в Кагосиме
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Японский город Кагосима принял международный турнир по карате-киокушинкай. Чемпионат, получивший звучное название «Кубок Дракона» собрал 600 бойцов из Кореи, Китая, Сингапура, Филиппин, Японии и России.
Как раз калининградец Сергей Солдатов представлял нашу страну.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он стал первым среди 11 сверстников в возрасте от 50 лет и старше.
Сообщается, что калининградец провел три поединка с японцами и победил в каждом.
Сергей Солдатов – обладатель черного пояса пятого дана.
ИСТОЧНИК KP.RU