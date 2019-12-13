Каратист из Калининграда выиграл международный турнир в Японии

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-13T10:40:58+03:00

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Японский город Кагосима принял международный турнир по карате-киокушинкай. Чемпионат, получивший звучное название «Кубок Дракона» собрал 600 бойцов из Кореи, Китая, Сингапура, Филиппин, Японии и России.

Как раз калининградец Сергей Солдатов представлял нашу страну.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он стал первым среди 11 сверстников в возрасте от 50 лет и старше.

Сообщается, что калининградец провел три поединка с японцами и победил в каждом.

Сергей Солдатов – обладатель черного пояса пятого дана.

ИСТОЧНИК KP.RU