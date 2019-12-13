В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-13T10:58:53+03:00

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В пятницу, 13 декабря, в Калининграде до 13 часов не будет света на ул. Аллея Смелых 77,82а,82,84б,86а. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13.30 до 18.00, не будет работать светофор на перекрёстке двух проспектов: Московского и Гвардейского.

От холодной воды до 18.00 отключат дома ул. Орудийная 16,20,22,24,26,28. До 16 часов воды не будет в домах по ул. Бахчисарайская 24, ул. Ген. Озерова 41а, ул. Малая Лесная 26,28,30, а также по ул. Нарвская 1-7, 9-19,21-23.

ИСТОЧНИК KP.RU