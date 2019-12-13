В Калининградской области вступили в силу ограничения по продаже алкоголя

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-13T11:10:40+03:00

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В пятницу в Калининградской области вступил в силу закон об ограничении времени продажи алкоголя.

По новому закону, с 13 декабря продавать алкоголь в регионе можно будет с 11 часов утра до 9 часов вечера. Также установлен полный запрет на продажу алкоголя в некоторые праздничные дни. В их числе Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июля), День знаний (1 сентября), День трезвости (11 сентября).

Как ранее писала «Комсомолка», с инициативой ужесточить продажу алкоголя в регионе выступила областная прокуратура. Ведомство предложило установить новый временной промежуток, когда можно продавать спиртное – с 11 часов утра до 20 часов вечера. В сентябре депутаты отказались утверждать прокурорские поправки и решили создать совместную рабочую группу для доработки законопроекта. Результатом этой работы стало уменьшение времени действия запрета на один час - с 21 часа до 11 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU