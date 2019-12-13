Под Черняховском пьяный водитель выехал на встречку и врезался в песковоз: травмирован 15-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-13T11:19:28+03:00

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В Черняховском районе в ДТП пострадал 15-летний ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на улице Калининградской в поселке Междуречье. 44-летний водитель «Ауди» выехал на полосу встречного движения и врезался в песковоз «МАН». В результате столкновения травмы получил 15-летний пассажир легковушки.

Водитель «Ауди» находился в состоянии алкогольного опьянения. В ГИБДД отметили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождении. Теперь ему грозит уже уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.

ИСТОЧНИК KP.RU